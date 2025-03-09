"عيون اليورو".. شبكة تجسس أوروبية مستقلة في "زمن ترامب"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من برلين: دعا كبار خبراء الاستخبارات في البرلمان الألماني (البوندستاغ) إلى إنشاء شبكة تجسس أوروبية، محذرين من أن أوروبا لا تستطيع الاعتماد على المعلومات الاستخباراتية من الولايات المتحدة وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بين القارة العجوز وأميركا في عهد ترامب.

وحث كونستانتين فون نوتز، رئيس لجنة الرقابة على الاستخبارات في البرلمان الألماني، ألمانيا وحلفائها الأوروبيين على إنشاء شبكة خاصة بهم لتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وقال لصحيفة بوليتيكو: "نحن بحاجة إلى صيغة أوروبية للتعاون الاستخباراتي ــ أو ما يمكن أن نطلق عليه "عيون أوروبا" ــ لضمان قدرة الدول القوية على تبادل المعلومات بسرعة وأمان على أسس قانونية واضحة".

"لا توجد وسيلة لتجنب زيادة قدراتنا الاستخباراتية في المستقبل".

ويأتي اقتراحه في الوقت الذي تدق فيه الخلافات بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة وحلفائها أجراس الإنذار في برلين. فقد أدى القرار المفاجئ الذي اتخذته وكالة المخابرات المركزية الأميركية بتعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا ــ والذي أكده مديرها جون راتكليف يوم الأربعاء ــ إلى تفاقم المخاوف من أن تمتد قيود مماثلة إلى ألمانيا، الأمر الذي يزيد من تعريض أمن أوروبا للخطر.

وقال رودريش كيسويتر، نائب رئيس لجنة الرقابة على الاستخبارات في البرلمان الألماني، لصحيفة بوليتيكو: "هذا تحول جذري من شأنه أن يضربنا بشدة. لقد اعتمدنا لعقود من الزمن على قدرات الاستخبارات الأميركية. وإذا سُلبت منا هذه القدرات، فيتعين علينا أن نعمل بسرعة على تطوير هياكل بديلة".

تعتمد أجهزة الأمن الألمانية منذ فترة طويلة على الاستخبارات الأميركية لتتبع التهديدات الإرهابية والهجمات الإلكترونية وأنشطة التجسس. وحذر كيسويتر من أنه في غياب الوصول إلى الاستخبارات الأميركية، قد تفقد ألمانيا تحذيرات مبكرة بالغة الأهمية.

في عام 2007، اعترضت وكالة المخابرات المركزية رسائل بريد إلكتروني من "مجموعة ساورلاند"، وهي خلية إسلامية تخطط لتفجيرات في ألمانيا.

شاركت المخابرات الأميركية الأدلة مع مسؤولي الأمن الألمان، مما مكن السلطات الألمانية من إحباط الهجوم. في عام 2023، أبلغت الوكالات الأميركية السلطات الألمانية عن اثنين من المشتبه بهم المرتبطين بإيران في مدينة كاستروب-راوكسل الغربية الذين يُزعم أنهم كانوا يعدون لهجوم كيميائي .

وأكد فون نوتز أن التعاون الاستخباراتي مفيد للطرفين. وقال: "لم يكن الأمر قط طريقًا في اتجاه واحد ــ فألمانيا، إلى جانب شركاء آخرين، تساهم أيضًا في الجهود الاستخباراتية لصالح الولايات المتحدة".

ولكن بسبب ما وصفه كيزيويتر بـ "عدم القدرة على التنبؤ" بتصرفات دونالد ترامب، فإن المشرعين الألمان يستكشفون سبل تعزيز التحالفات البديلة.

واقترح فون نوتز تعميق العلاقات مع ما يسمى بتحالف "العيون الخمس" ــ وهي شراكة طويلة الأمد لتبادل المعلومات الاستخباراتية بين المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة ــ لكنه حذر من أن أوروبا لا ينبغي أن تعتمد وحدها على هذه الشبكة. ويرى أن الدول الأوروبية لابد أن تبني بدلا من ذلك نظامها الخاص لتبادل المعلومات الاستخباراتية بما يعكس احتياجاتها الأمنية ونقاط ضعفها المحددة.

وقال فون نوتز "لا شك أن شركاء تحالف العيون الخمس يتشاركون هدف الدفاع عن الحريات الديمقراطية. وتحتاج ألمانيا وأوروبا إلى الاستثمار بشكل أكبر في هياكل الاستخبارات وإقامة شراكات أعمق تستند إلى هذه القيم المشتركة على وجه التحديد".

إن اقتراح "عيون اليورو" يعكس دفعة أوسع نطاقا داخل الاتحاد الأوروبي لإنشاء تعاون استخباراتي محلي.

اقترح تقرير للرئيس الفنلندي السابق ساولي نينيستو، بتكليف من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ونُشر في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، إنشاء "خدمة تعاون استخباراتي كاملة" على مستوى الاتحاد الأوروبي لمكافحة التجسس والتدخل الأجنبي.

وزعم نينيستو أن أوروبا تحتاج إلى شبكة خاصة بها لتبادل المعلومات الاستخباراتية لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، أشار وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف إلى أن كييف تبحث بالفعل عن بدائل استخباراتية. وقال أثناء اجتماعه مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس في برلين يوم الخميس: "فيما يتعلق بالاستخبارات، لم نحصل بعد على التفاصيل حول كيفية تقييدها. لكننا نعمل بالفعل على البدائل، بما في ذلك أننا سنطلبها من ألمانيا أيضًا إذا لزم الأمر".