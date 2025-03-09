شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأعلى للإعلام يستقبل وزير الخارجية والهجرة لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، بحضور السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة، وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المحلي والعالمي، في ظل أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام الوطني خلال المرحلة الحالية.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية بقيادة الوزير الدكتور بدر عبدالعاطي، وكذلك الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن المصالح المصرية، في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية في الآونة الأخيرة.

فيما أشار الدكتور بدر عبدالعاطي، إلى أهمية الدور المحوري والوطني الذي يضطلع به الإعلام المصري في توعية الرأي العام والتعريف بقضايا السياسة الخارجية ذات الأهمية بموضوعية ومهنية، وشرح الرؤية المصرية في تلك القضايا.