شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بيوم الشهيد وذكرى نصر العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

تقدم حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى يوم الشهيد وانتصار العاشر من رمضان، تلك المناسبتان اللتان تجسدان أعظم معاني التضحية والفداء في سبيل الوطن.

وذكر الحزب ـ في بيان له اليوم ـ أن يوم الشهيد هو ذكرى خالدة في وجدان الأمة، نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز أبطالنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن تظل راية مصر مرفوعة، مؤكدا أن تضحياتهم كانت وستظل نبراسًا ينير طريق الأجيال القادمة نحو البناء والتقدم.

ونوه بأن نصر العاشر من رمضان يمثل علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية، حيث سطّر جنودنا الأبطال أروع ملاحم البطولة والتحدي، مؤكدين قدرة الجيش المصري على استعادة الأرض وصون كرامة الأمة، وهو ما يُعد درسًا خالدًا في الإرادة والعزيمة.

واختتم بالتأكيد على أن تلك المناسبتين تأتيان في توقيت دقيق يمر فيه الإقليم والعالم باضطراب وصراعات توشك أن تتحول إلى حرب شاملة، وهو ما يجعلنا في أمس الحاجة إلى التماسك أمام تلك التحديات ودعم الأمن القومي المصري الذي يواجه مخاطر على جميع محاوره الاستراتيجية.