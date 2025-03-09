شكرا لقرائتكم خبر عن حزب السادات يُحيى ذكرى يوم الشهيد وانتصارات العاشر من رمضان: تحية لكل الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

تقدم النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات، بأسمى آيات التقدير والاحترام لأرواح شهداء الأمة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن في يوم الشهيد، ومستذكرا بكل فخر واعتزاز انتصارات العاشر من رمضان التي سطرت أروع ملاحم البطولة في تاريخ أمتنا.

ووجه النائب عفت السادات، التحية والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة، التي تواصل مسيرة التضحيات والدفاع عن أمن الوطن واستقراره، كما يتقدم بالتحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على جهوده الدؤوبة في قيادة الوطن نحو التقدم والازدهار ولا ينسى أن يتذكر بروح الوفاء والامتنان روح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، الذي قاد الأمة إلى أحد أعظم انتصاراتها في العاشر من رمضان.

وأكد النائب عفت السادات، أن يوم الشهيد هو يومٌ لتكريم أرواح الأبطال الذين ضحوا بكل غالٍ ونفيس من أجل حماية تراب الوطن وصون كرامته، مؤكدا إن دماء الشهداء ليست مجرد ذكرى، بل هي واجبٌ مقدس يدفعنا لمواصلة النضال من أجل تحقيق أهدافهم في الحرية والعدالة والكرامة.

وتابع قائلا: في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، يستلهم حزب السادات الدروس العظيمة من هذه الملحمة التاريخية التي أثبتت أن الإرادة العربية قادرة على صنع النصر وتحقيق المستحيل، ولقد كانت هذه الانتصارات رسالة قوية للعالم بأن الأمة العربية قادرة على تجاوز التحديات ومواجهة الصعاب عندما تتوحد الإرادة وتتجسد الروح الوطنية.

ودعا النائب عفت السادات إلى توحيد الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن استلهام قيم التضحية والنصر من هذه المناسبات الوطنية هو الطريق الأمثل لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف النائب عفت السادات، قائلا:" نجدد العهد لأرواح الشهداء وللأمة العربية بأن حزب السادات سيظل دائمًا في طليعة القوى العاملة من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري والأمة العربية في الحرية والعدالة والكرامة.