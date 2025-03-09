شكرا لقرائتكم خبر عن مرسال عضو التحالف الوطنى: توزيع 27 ألف وجبة إفطار وخدمات للأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مؤسسة مرسال - عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي - حملة لدعم الفئات الأولى بالرعاية على مدار شهر رمضان الكريم في إطار دورها المجتمعي لدعم هذه الفئات، مشيرة إلى أنه خلال الأسبوع الأول من رمضان تم تقديم خدمات بتكلفة 17.5 مليون جنيه.

وقالت هبة راشد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال - في تصريح اليوم -إنه خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم تم توزيع 27 ألف وجبة إفطار وتقديم أدوية مجانية لـ876 مريضا وإجراء 673 كشف طبي مجاني واجراء فحص طبي لـ215.

ولفتت إلى أنه تم خلال الأسبوع الأول من رمضان أيضاً اجراء 455 جلسة غسيل كلوي و1069 جلسة تخاطب وعلاج طبيعي، كما تم توزيع كراتين طعام خاص بمرضى الPKU على 343 طفلا مريضا، فضلا عن دخول 41 مريضا الرعاية المركزة، و865 أسرة حصلوا على كارت مشتريات السند بقيمة ألف جنيه.

ونوهت إلى أنه تم تقديم مساعدات مالية لـ720 أسرة، فضلا عن حصول 675 على مساعدات عينية، و90 مريضا ومرافقيهم أقاموا في دار ضيافة مرضى مرسال، و72 مريضا تم نقلهم بإسعاف مرسال، و130 مريضا تلقوا خدمات طبية في المنازل.

وأكدت مؤسسة مرسال أنها ستواصل دورها على مدار شهر رمضان الكريم لتقديم الدعم سواء اجتماعي وصحي للفئات الاولى بالرعاية وتوسيع قاعدة المستفيدين.



توزيع 27 ألف وجبة إفطار وخدمات للأولى بالرعاية (1)



توزيع 27 ألف وجبة إفطار وخدمات للأولى بالرعاية (2)



توزيع 27 ألف وجبة إفطار وخدمات للأولى بالرعاية (3)