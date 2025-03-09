شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب يتسبب في غلق مطار هامبورج وإلغاء جميع الرحلات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت متحدثة باسم مطار هامبورج، اليوم الأحد، إلغاء جميع الرحلات الجوية المتجهة من وإلى المطار، بسبب إضراب عن العمل يتعلق بالخلاف الدائر بشأن الأجور، وذلك بعد أن قدمت نقابة العمال الألمانية (فيردي) موعد الإضراب يوم واحد بدون إشعار مسبق.

وقالت المتحدثة: "لقد تم إغلاق المطار لهذا السبب بأثر فوري"، مضيفة أنه من بين 144 رحلة وصول و139 رحلة مغادرة مقررة يوم الأحد، لم تتم سوى 10 رحلات في الصباح الباكر. نوبة العمل الليلية

كان من المقرر في الأصل أن يبدأ الإضراب الذي دعت إليه نقابة فيردي، أثناء نوبة العمل الليلية مساء الأحد، وأن يستمر حتى نهاية نوبة العمل المتأخرة يوم غد الاثنين.

ودعت نقابة فيردي أعضاءها يوم الاثنين إلى الإضراب في 13 مطارا ألمانيا، قبيل إجراء الجولة التالية من المفاوضات - مع أصحاب العمل الاتحاديين والإقليميين - المقررة في منتصف مارس الجاري.

ولم يتأثر بالإضراب اليوم الأحد سوى مطار هامبورج.