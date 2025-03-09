إلغاء قرارات منع 5 ملايين مواطن سوري من السفر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: يسابق النظام السياسي الحالي في سوريا الزمن لتسهيل حياة المواطنين، وإزالة عوائق وكوارث النظام السابق، ومن بينها منع 5 ملايين مواطن من السفر والتحرك.

فقد ألغت وزارة الداخلية السورية جميع بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات (توقيف- مراجعة- إعلام - تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية) الصادرة بحق المواطنين السوريين في زمن النظام السابق والبالغ عددها أكثر من خمسة ملايين ومئة وأربعة وستين ألف بلاغ.

وجاء في القرار

مادة -1- "تُلغى كافة بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات (توقيف - مراجعة إعلام - تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية)، والتي تعود لصالح الجهات التالية: ( قيادة الجيش والقوات المسلحة - شعب وفروع الأجهزة الأمنية مكتب الأمن القومي - القيادة القطرية للحزب، والبالغ عددها / 5,164,440 / بلاغاً صادراً بحق مواطني الجمهورية العربية السورية زمن النظام البائد".

مادة 2 – "تكلف إدارة الهجرة والجوازات بتنفيذ مضمون هذا القرار".

مادة 3- "يُنشر هذا القرار، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه".