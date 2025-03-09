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إلغاء قرارات منع 5 ملايين مواطن سوري من السفر

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إلغاء قرارات منع 5 ملايين مواطن سوري من السفر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: يسابق النظام السياسي الحالي في سوريا الزمن لتسهيل حياة المواطنين، وإزالة عوائق وكوارث النظام السابق، ومن بينها منع 5 ملايين مواطن من السفر والتحرك.

فقد ألغت وزارة الداخلية السورية جميع بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات (توقيف- مراجعة- إعلام - تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية) الصادرة بحق المواطنين السوريين في زمن النظام السابق والبالغ عددها أكثر من خمسة ملايين ومئة وأربعة وستين ألف بلاغ.

وجاء في القرار

مادة -1- "تُلغى كافة بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات (توقيف - مراجعة إعلام - تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية)، والتي تعود لصالح الجهات التالية: ( قيادة الجيش والقوات المسلحة - شعب وفروع الأجهزة الأمنية مكتب الأمن القومي - القيادة القطرية للحزب، والبالغ عددها / 5,164,440 / بلاغاً صادراً بحق مواطني الجمهورية العربية السورية زمن النظام البائد".

مادة 2 – "تكلف إدارة الهجرة والجوازات بتنفيذ مضمون هذا القرار".

مادة 3- "يُنشر هذا القرار، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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