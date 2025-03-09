شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: يوم الشهيد فرصة لتخليد بطولات الشهداء واستلهام معانى الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن يوم 9 مارس يمثل ذكرى وطنية عظيمة لتكريم أبطال مصر الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، مشيرًا إلى أن اختيار هذا اليوم ليكون "يوم الشهيد" جاء تخليدا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي استشهد على جبهة القتال أثناء حرب الاستنزاف في 9 مارس 1969، ليضرب مثالا خالدا في القيادة والتضحية والشجاعة.

وأضاف "الجندي"، أن تضحيات الشهداء ستظل منارة تهدي الأجيال القادمة لمعاني الولاء والانتماء، لافتا إلى أن القوات المسلحة والشرطة المصرية قدمتا ولا تزالان تقدم نماذج فريدة في التفاني لحماية الوطن من الأخطار، سواء في الحروب التقليدية أو في مواجهة الإرهاب الذي حاول النيل من استقرار مصر خلال السنوات الماضية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن استلهام الدروس من تضحيات الشهداء يأتي من خلال تعزيز روح الوطنية لدى الشباب، وتعريفهم بحجم التضحيات التي بذلها رجال الجيش والشرطة للحفاظ على أمن مصر واستقرارها، مشيرا إلى أن الشهداء لم يقدموا أرواحهم فقط في ميادين القتال، بل في جميع المواقف التي استدعت الوقوف في وجه الأعداء والمتآمرين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها المخلصين، حيث تولي اهتمامًا كبيرًا بأسر الشهداء، وتحرص على تقديم كل سبل الدعم لهم، تقديرا لما قدمه ذووهم في سبيل الوطن، داعيا جميع مؤسسات الدولة إلى استمرار توثيق بطولات الشهداء وتدريسها للأجيال الجديدة ليظلوا مصدر إلهام في مسيرة بناء الدولة.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن استقرار مصر لم يكن ليتحقق دون دماء الأبطال الذين وقفوا في وجه الإرهاب والتحديات الأمنية، مؤكدًا أن رجال القوات المسلحة والشرطة يواصلون أداء رسالتهم بكل إخلاص، ليظل الوطن آمنا ومستقرا رغم كل التحديات، مؤكدا على ضرورة تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، وتقدير جهود رجال الجيش والشرطة الذين يسهرون على حماية مصر من أي تهديد، قائلا: "يوم الشهيد ليس مجرد مناسبة للتكريم، بل هو درس مستمر في حب الوطن والعطاء بلا حدود."