شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر فى اليوم العالمى للمرأة: تحية إجلال وإكبار لكل سيدة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا، بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى المرأة المصرية والعربية والعالمية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يُحتفل به في الثامن من مارس من كل عام.

وأكد مطر، في بيانه على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في بناء المجتمعات ودفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية كانت ولا تزال شريكًا أساسيًا في مسيرة التقدم التي تشهدها البلاد، مشيدا بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة في مختلف المجالات، بدءًا من القيادة السياسية ووصولًا إلى المشاركة الفاعلة في سوق العمل والابتكار.

وذكر النائب تيسير مطر في البيان الصادر عنه، أن "المرأة هي الركيزة الأساسية لأي مجتمع يسعى للتقدم والازدهار"، مؤكدًا أن تحالف الأحزاب المصرية يضع تمكين المرأة على رأس أولوياته، انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كل المجالات، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

ووجه التحالف، تحية إجلال وإكبار لكل امرأة مصرية وعربية وعالمية، معربًا عن فخره بكل الإنجازات التي حققتها المرأة على مدار السنوات الماضية. يتطلع التحالف إلى مستقبل أكثر إشراقًا تتحقق فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، مؤكدا استمرار دعمه لكل السياسات والإجراءات التي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة.