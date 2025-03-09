شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق غابات "سريعة" في نيويورك.. وإعلان حالة الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلعت حرائق غابات سريعة في مساحة كبيرة من الأراضي في لونج آيلاند بولاية نيويورك، أمس السبت، حيث ساعدت الرياح العاتية على انتشارها، مما أسفر عن تصاعد دخان رمادي كثيف في السماء وإخلاء قاعدة عسكرية وإغلاق طريق سريع رئيسي.

وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، حالة الطوارئ وقالت إن الوكالات الحكومية تعمل على احتواء الحرائق في منطقة "باين بارنز"، وهي منطقة غابات تضم بلدات سكنية شرق مدينة نيويورك.

وقالت هوشول إن هناك منازل ومصنعا للكيماويات ومستودعا تابعا لشركة أمازون معرضة للخطر وقد تكون هناك حاجة إلى المزيد من عمليات الإجلاء.

وأضافت هوشول، لمحطة "نيوز 12" التلفزيونية في لونج آيلاند، أن "الأمر لا يزال خارج نطاق السيطرة الآن. نرى أشخاصا يتم إجلاؤهم من منطقة ويستهامبتون."

وقال مسؤولون إنه تم احتواء ثلاثة من أصل أربعة حرائق بالكامل، فيما تم احتواء حريق في ويستهامبتون بنسبة 50%. واحترق مبنيان تجاريان جزئيًا.



وتم نقل أحد رجال الإطفاء جوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من حروق في الوجه.

وقال المدير التنفيذي لمقاطعة سوفولك، إد رومين، إن "أكبر مشاكلنا هي الرياح، حيث تساعد على انتشار هذا الحريق".

وأظهرت مقاطع مصورة تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب وهي تتصاعد في الهواء، وأعمدة من الدخان الأسود وهي تتصاعد فوق الطرق.