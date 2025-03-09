شكرا لقرائتكم خبر عن ما عمل ودور مجلس حقوق الإنسان؟.. اعرف تفاصيل المهام والان مع تفاصيل الخبر

مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة عضوا مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم، ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع والحالات المواضيعية الحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

-يقوم مجلس حقوق الإنسان مقام منتدى دولي للحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان حيث يجمع موظفي الأمم المتحدة والخبراء المكلفين بولاية والدول والمجتمع المدني وجهات معنية أخرى.

-يعتمد المجلس، خلال الدورات العادية، القرارات أو المقررات بشأن قضايا أو حالات معينة لتعلق بحقوق الإنسان وتعبر عن إرادة المجتمع الدولي، فاعتماد قرار يرسل إشارة سياسية حازمة قد تدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة تلك الحالات.

-يعقد المجلس اجتماعات خلال أوقات الأزمات تعرف بالدورات الاستثنائية بغية الاستجابة لحالات حقوق الإنسان العاجلة يستعرض المجلس سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال الاستعراض الدوري الشامل.

- يعين المجلس الإجراءات الخاصة، وهم مجموعة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان يشعلون في إطار المجلس من خلال رصد الحالات في بلدان محددة أو من خلال النظر في مواضيع محددة.

-يفوض المجلس لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق التي تقدم أدلة واسعة على جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية.

