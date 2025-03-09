شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حالات تلزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 مارس 2025 08:00 ص

وضع القانون ضوابط عديدة لحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث تنص المادة السابعة من القانون رقم 29 لسنة 2023 باصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيا أو ورقيا وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.

وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.



ومن ناحية أخرى يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.