شكرا لقرائتكم خبر عن جبهة الإصلاح الديمقراطى تختار البرعى كأول أسماء هيئتها الاستشارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت إيمان علىالسبت، 08 مارس 2025 10:11 م
أعلنت جبهة الإصلاح الديمقراطي "حَرَاك" أول أسماء هيئتها الإستشارية، وهو الدكتور أحمد البرعى الوزير السابق لوزارة القوى العاملة والهجرة (2011) ، الوزير السابق لوزارة التضامن الاجتماعى (2013 ).
ويشغل الدكتور البرعى حالياً منصب أستاذ قانون ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ومحامي لدى محكمة النقض المصرية منذ عام 1983 .
ومنذ عام 1995 ، يعمل الدكتور البرعي عضوا في لجنة الخبراء القانونيين التابعة لمنظمة العمل العربية، ومنذ عام 1999، عضوا في لجنة الخبراء والمستشارين التابعة لمنظمة العمل الدولية.
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