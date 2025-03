شكرا لقرائتكم خبر عن ألسنة لهب ودخان أسود.. حرائق الغابات تجتاح "لونج آيلاند" في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

خلصت دراسة علمية إلى أن تغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية زاد من احتمالية وشدة الظروف الحارة والجافة والرياح التي أججت #حرائق_الغابات المدمرة في جنوب ولاية #كاليفورنيا الأمريكية.#اليوم | #حرائق_كالفورنيا



للمزيد: https://t.co/rmfz0WcA08 pic.twitter.com/x45Wmnt8f5 — صحيفة اليوم (@alyaum) January 29, 2025

حرائق الغابات

الدمام - شريف احمد - اندلعت حرائق غابات سريعة أمس السبت في مساحة واسعة من لونج آيلاند بولاية نيويورك، حيث ساعدت الرياح العاتية على انتشارها، ما أدى إلى تصاعد دخان رمادي كثيف في السماء، وإجلاء قاعدة عسكرية، وإغلاق طريق سريع رئيسي.وقالت حاكمة الولاية كاثي هوشول إن الوكالات الحكومية تعمل على احتواء الحرائق في منطقة "باين بارينز"، وهي منطقة مشجرة تضم بلدات سكنية شرق مدينة نيويورك. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وفي بيان، أكدت هوشول أن الحرس الوطني يقدم الدعم عبر طائرات مروحية ويعمل بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون المحلية.وأضافت: "سلامة المواطنين هي أولويتي القصوى، وأنا ملتزمة ببذل كل ما يمكن للحفاظ على أمن سكان لونج آيلاند."وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب وهي تتصاعد في الهواء، مع أعمدة من الدخان الأسود ترتفع فوق الطرق.