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ألسنة لهب ودخان أسود.. حرائق الغابات تجتاح "لونج آيلاند" في نيويورك

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أ ب - نيويورك 0 تبليغ

ألسنة لهب ودخان أسود.. حرائق الغابات تجتاح "لونج آيلاند" في نيويورك

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الدمام - شريف احمد - اندلعت حرائق غابات سريعة أمس السبت في مساحة واسعة من لونج آيلاند بولاية نيويورك، حيث ساعدت الرياح العاتية على انتشارها، ما أدى إلى تصاعد دخان رمادي كثيف في السماء، وإجلاء قاعدة عسكرية، وإغلاق طريق سريع رئيسي.
وقالت حاكمة الولاية كاثي هوشول إن الوكالات الحكومية تعمل على احتواء الحرائق في منطقة "باين بارينز"، وهي منطقة مشجرة تضم بلدات سكنية شرق مدينة نيويورك. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

حرائق الغابات

وفي بيان، أكدت هوشول أن الحرس الوطني يقدم الدعم عبر طائرات مروحية ويعمل بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون المحلية.

وأضافت: "سلامة المواطنين هي أولويتي القصوى، وأنا ملتزمة ببذل كل ما يمكن للحفاظ على أمن سكان لونج آيلاند."
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب وهي تتصاعد في الهواء، مع أعمدة من الدخان الأسود ترتفع فوق الطرق.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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