شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات صحية.. تسرب وقود قبالة جزيرة سياحية في بورتوريكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحقق خفر السواحل الأمريكي، السبت، في تسرب وقود قبالة جزيرة فييكيس الصغيرة التابعة لبورتوريكو، والتي تعد وجهة سياحية شهيرة.

وأفاد مسؤولو الطوارئ المحليون، بعد ظهر الجمعة، برصد بقعة نفطية تمتد لمسافة ميل واحد وانبعاث رائحة قوية للديزل على طول شاطئ صن باي، المعروف بمياهه الصافية الفيروزية. خفر السواحل وذكر خفر السواحل أن شخصا واحدا على الأقل تعرض لهذه المادة غير المعروفة وتلقى العلاج.

وحثت السلطات السكان والسياح على تجنب السباحة في المنطقة.