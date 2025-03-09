شكرا لقرائتكم خبر عن قتل أحدهما.. صبي يطلق النار على شرطيين في نيو جيرسي والان نبدء بالتفاصيل

جرائم القتل في أمريكا

حوادث إطلاق النار في الشوارع الأمريكية

الدمام - شريف احمد - ذكرت السلطات الأمريكية، أن صبيًا يبلغ من العمر 14 عامًا قتل شرطيًا وأصاب آخر مساء الجمعة في ولاية نيو جيرسي الأمريكية.وروى شهود عيان، بأنهم رأوا رجال شرطة يركضون في شارع مزدحم قبل أن يسمعوا 12 عيارًا ناريًا أو أكثر.وذكرت السلطات أن الشرطي القتيل جوزيف أسكونا "26 عاما" كان ضمن فريق محققي شرطة نيو آرك والعملاء الاتحاديين.وكان الفريق الشرطي متوجه للقبض على مشتبه به في عملية مسلحة.وقال إيمانويل ميراندا، مدير السلامة العامة في نيو آرك في مؤتمر صحفي صباح اليوم السبت: "لم يحظ بفرصة حتى للخروج من المركبة قبل أن يطلق النار عليه".