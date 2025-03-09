شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقى فى حفل سحور حزب العدل: مصر عصّية على الكسر والان مع تفاصيل الخبر

أكد المفكر السياسى الدكتور مصطفى الفقى على أهمية التماسك الوطنى فى مواجهة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن العرب والمصريين بحاجة إلى التكاتف أكثر من أى وقت مضى.

وأكد خلال كلمته خلال حفل سحور حزب العدل أن مصر عصية على الكسر، ولا يجب أن نسمح بأى محاولة لتفكيك الجبهة الداخلية.

ونظم حزب العدل، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، حفل السحور السنوى بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات الأحزاب والشخصيات العامة.

وحضر الحفل عدد من الشخصيات السياسية البارزة، من بينهم المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى الدكتور حسام بدراوى، والدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسي.