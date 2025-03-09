شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل ينظم حفل سحور ويكرم عددا من الرموز الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

نظم حزب العدل برئاسة النائب محمد عبدالمنعم مساء السبت، حفل السحور السنوى بأحد الفنادق الكبرى على النيل.

وكرم الحزب خلال حفل السحور، الدكتور مصطفى الفقى والوزير هشام الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور حسام بدراوى كما تم تكريم الفنانة القديرة سميرة عيد العزيز، صاحبة المسيرة الفنية التى أثرت فى وعى المصريين.

حضر الحفل وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزى ونائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام أحمد عبد الجواد ورؤساء أحزاب الشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى والحركة الوطنية أسامة الشاهد ورئيس حزب التجمع وأحمد المسلمانى والدكتور السيد البدوى ولفيف من النواب وقيادات الأحزاب السياسية.

أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، خلال كلمته فى حفل السحور السنوى للحزب، على موقف الحزب الداعم لمصر فيما يتعلق برفض محاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية وطمس الهوية، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل درعًا يحمى الحق ويصون العدل.

وأشار إمام إلى أن العمل السياسى ليس مجرد سباق على السلطة، وإنما مسؤولية وطنية وأخلاقية، تتطلب الالتزام بقضايا المواطنين والسعى إلى تحسين حياتهم من خلال سياسات عادلة ومنصفة.

وأضاف: "نسعى خلال الفترة الحالية إلى أن ينال حزب العدل المكانة التى يستحقها، استنادًا إلى رؤيته القائمة على تحقيق العدالة والمساواة."

وشدد على أن السياسة ليست مجرد كلمات، بل هى قدرة حقيقية على إحداث تغيير إيجابى فى حياة المواطنين، وهو ما يسعى إليه الحزب من خلال مشروعاته ومبادراته المختلفة.