الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري

شهدت منطقة الساحل السوري في الأيام الأخيرة تصعيدًا حادًا، حيث اندلعت مواجهات دامية بين القوات الأمنية وعناصر مسلحة، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من مختلف الأطراف.

لذا أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها العميق إزاء تصاعد الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل السوري، مؤكدةً رفضها أعمال العنف واستهداف قوى الأمن والقتل العشوائي. وشددت، في بيان رسمي، على ضرورة تفادي أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج التوترات الداخلية، وتهديد السلم الأهلي في سوريا.

وأكدت الجامعة العربية أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات تعزز الاستقرار، وتحصن المجتمع السوري ضد أي محاولات لزعزعة أمنه، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار، لحماية وحدة البلاد وسلامة مواطنيها.

من جهتها، أكدت الجهات المعنية أن العمليات الأمنية مستمرة لاستعادة الاستقرار، مشيرةً إلى اتخاذ تدابير مشددة من أجل منع تفاقم الأوضاع. كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المناطق المتأثرة، بينما تتواصل الجهود لاحتواء الأزمة، ومنع امتداد أعمال العنف إلى مناطق أخرى. وفي ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات الإقليمية والدولية إلى وقف التصعيد، واللجوء للحلول السلمية. وتشدد جامعة الدول العربية على أهمية التوصل إلى تفاهمات سياسية تسهم في إنهاء حالة التوتر، مؤكدةً دعمها أي جهود تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وضمان أمن الشعب السوري.