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زيلينسكي: أوكرانيا عازمة على فعل كل شيء لإنهاء الحرب

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د ب أ - كييف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يشعر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتفاؤل حذر بشأن اجتماع من المقرر أن ينعقد يوم الثلاثاء المقبل بين فريقه التفاوضي وممثلي الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب الروسية ضد بلاده.
وكتب على منصة إكس اليوم السبت: "هناك مقترحات واقعية مطروحة. والمفتاح هو التحرك بسرعة وبشكل فعّال".

محادثات أوكرانية أمريكية

وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا تسعى للسلام منذ أول ثانية في هذه الحرب".

ومن المقرر أن يمثل الجانب الأوكراني في المحادثات أندري يرماك كبير مستشاري زيلينسكي ووزير الخارجية أندري سيبها ووزير الدفاع رستم عميروف، وفقا للرئيس زيلينسكي.

إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وكتب زيلينسكي عبر منصة إكس: "أوكرانيا عازمة على فعل كل شيء لإنهاء هذه الحرب عن طريق إحلال سلام عادل، ومستدام بأسرع وقت ممكن".
وذكر الرئيس الأوكراني، أن دبلوماسيين في كييف عقدوا محادثات أيضا مع ممثلي المملكة المتحدة، مضيفًا أنه يجب تعزيز الجهود الدبلوماسية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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