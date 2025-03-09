شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: أوكرانيا عازمة على فعل كل شيء لإنهاء الحرب والان نبدء بالتفاصيل

محادثات أوكرانية أمريكية

إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

الدمام - شريف احمد - يشعر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتفاؤل حذر بشأن اجتماع من المقرر أن ينعقد يوم الثلاثاء المقبل بين فريقه التفاوضي وممثلي الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب الروسية ضد بلاده.وكتب على منصة إكس اليوم السبت: "هناك مقترحات واقعية مطروحة. والمفتاح هو التحرك بسرعة وبشكل فعّال".وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا تسعى للسلام منذ أول ثانية في هذه الحرب".ومن المقرر أن يمثل الجانب الأوكراني في المحادثات أندري يرماك كبير مستشاري زيلينسكي ووزير الخارجية أندري سيبها ووزير الدفاع رستم عميروف، وفقا للرئيس زيلينسكي.وكتب زيلينسكي عبر منصة إكس: "أوكرانيا عازمة على فعل كل شيء لإنهاء هذه الحرب عن طريق إحلال سلام عادل، ومستدام بأسرع وقت ممكن".وذكر الرئيس الأوكراني، أن دبلوماسيين في كييف عقدوا محادثات أيضا مع ممثلي المملكة المتحدة، مضيفًا أنه يجب تعزيز الجهود الدبلوماسية.