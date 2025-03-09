شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الديمقراطي: الديمقراطية تبدأ بحقوق المرأة وضمان مشاركتها الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة المرأة في التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أكدت فيه على أهمية النضال المستمر من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة للنساء في العالم العربي، مشددة على أن الديمقراطية الحقيقية لا تتحقق إلا بضمان حقوق المرأة ومشاركتها الفاعلة في صنع القرار.

وأشارت اللجنة إلى أن النساء في العالم العربي، بمختلف انتماءاتهن القومية والثقافية، كنّ دائمًا في طليعة الحركات الاجتماعية والسياسية، وساهمن في قيادة التغيير في مجالات السياسة والاقتصاد والفكر والثقافة والمجتمع المدني. ومع ذلك، لا تزال المرأة تواجه تحديات كبيرة، مثل التمييز القانوني والاجتماعي، والعنف السياسي والاقتصادي، وضعف التمثيل في مراكز صنع القرار.

وخص البيان النساء الفلسطينيات بتحية إجلال، مشيدًا بصمودهن في وجه الاحتلال الإسرائيلي والقمع، سواء كنّ أسيرات أو أمهات لشهداء أو ناشطات في الدفاع عن حقوق الإنسان.

كما طرحت اللجنة خطة للنهوض بوضع المرأة في العالم العربي، تضمنت ستة محاور رئيسية، منها الإصلاح القانوني لضمان المساواة، وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والقضاء على العنف ضد المرأة، وتغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام والتعليم، إضافة إلى دعم النساء في مناطق النزاع.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام اللجنة بمواصلة النضال من أجل حقوق المرأة، داعيًا إلى مجتمعات أكثر عدلاً وديمقراطية، حيث تكون المرأة قوة دافعة للتغيير والتقدم.