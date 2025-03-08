رئيس البرلمان العربي يدين استهداف القوات الأمنية في سوريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدان رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي الهجمات والاعتداءات التي قامت بها مجموعات مُسلحة واستهدفت القوات الأمنية في سوريا، وأسفرت عن سقوط عددًا من الضحايا والمصابين.

وأكد اليماحي، في بيان له اليوم، دعم البرلمان العربي للمؤسسات الوطنية في الدولة السورية، وإدانته ورفضه لأية محاولات تهدف إلى تهديد الأمن والاستقرار في سوريا أو التدخل في شؤونها الداخلية أو تهديد السلم الأهلي الداخلي.

وشدد رئيس البرلمان العربي على موقف البرلمان الثابت بشأن دعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار في سوريا ويساعدها على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية الحالية بسلام، مؤكدًا وقوف البرلمان العربي إلى جانب الشعب السوري ودعم تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار.

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