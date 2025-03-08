رئيس الوزراء الإسرائيلى يشكر ترامب لدعمه “الجريء” لإسرائيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عن شكره وتقديره للرئيس الأمريكى دونالد ترامب لدعمه “الجريء” لإسرائيل فى حربها “ضد حركة حماس” التى وصفها بالـ”حرب العادلة”.

يذكرأن، وجه نتنياهو، الأحد الماضى، الشكر لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بسبب توفيره ما وصفها بالأسلحة اللازمة لمواجهة محور إيران.

وشكر نتنياهو ترامب على توفيره أسلحة “إنهاء المهمة” ضد “محور إيران”.

وقال نتنياهو، في تصريح صحفى، إن إسرائيل تدعم بالكامل خطة الرئيس ترامب بشأن غزة، مشيدا بالدور الذي لعبه في توفير الأسلحة لمواجهة التهديدات الإقليمية.

وتابع نتنياهو: “أشكر الرئيس ترامب على توفير الأسلحة اللازمة لإنهاء المهمة ضد محور إيران”، مؤكدا أن ترامب كان أعظم صديق لإسرائيل.

وأشار نتنياهو إلى أن خطة ويتكوف (ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكى ترامب) تشمل إطلاق سراح نصف المختطفين على الفور وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 50 يوما، مشددا على أن إسرائيل ستتخذ خطوات إضافية ضد حماس إذا لم تفرج عن الرهائن.

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