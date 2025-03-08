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كتبوا "غزة ليست للبيع".. ناشطون يهاجمون ملعب غولف لترامب

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أ ف ب - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استهدف ناشطون ملعب غولف في إسكتلندا يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكتبوا على العشب عبارة "غزة ليست للبيع".
كما أُلقي طلاء أحمر على واجهة مبنى نادي الغولف الواقع في تيرنبيري في جنوب غرب اسكتلندا، بحسب صور نشرتها مجموعة "بالستاين أكشن".

ناشطون يهاجمون ملعب غولف لترامب

وكتبت المجموعة عبارات "الحرية لغزة" و"الحرية لفلسطين" على الجدران، وكتبت عبارة "غزة ليست للبيع" على العشب بأحرف بيضاء بطول أكثر من مترين.

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ناشطون يهاجمون ملعب غولف لترامب - إكس بالستاين أكشن

وتعرض الملعب أيضا لأضرار بقلب التربة، فيما قال متحدث باسم المجموعة في بيان إنها "ترفض معاملة دونالد ترامب لغزة كأنها ملك له يتصرف فيه كما يحلو له".
كان ترامب أثار تنديدًا واسع النطاق في كل أنحاء العالم باقتراحه تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن المجاورتين، لتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
ناشطون يهاجمون ملعب غولف لترامب - إكس بالستاين أكشن

استمرار التحقيقات

وقالت شرطة إسكتلندا التي أُبلغت في الساعة 4,40 صباح السبت (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش)، إنها تواصل تحقيقاتها ودعت أي شخص لديه معلومات الى الاتصال بها.
ناشطون يهاجمون ملعب غولف لترامب - إكس بالستاين أكشن

وقال متحدث باسم مجموعة ترامب في تيرنبيري: "إنه عمل صبياني وإجرامي".
وأكد المتحدث أن "تيرنبيري يعد كنزًا وطنيًا وسيظل الرمز الأول للفخامة والتميّز في عالم الغولف".
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