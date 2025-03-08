كتبوا "غزة ليست للبيع".. ناشطون يهاجمون ملعب غولف لترامب

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ناشطون يهاجمون ملعب غولف لترامب

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استمرار التحقيقات

الدمام - شريف احمد - استهدف ناشطون ملعب غولف في إسكتلندا يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكتبوا على العشب عبارة "غزة ليست للبيع".كما أُلقي طلاء أحمر على واجهة مبنى نادي الغولف الواقع في تيرنبيري في جنوب غرب اسكتلندا، بحسب صور نشرتها مجموعة "بالستاين أكشن".وكتبت المجموعة عبارات "الحرية لغزة" و"الحرية لفلسطين" على الجدران، وكتبت عبارة "غزة ليست للبيع" على العشب بأحرف بيضاء بطول أكثر من مترين.وتعرض الملعب أيضا لأضرار بقلب التربة، فيما قال متحدث باسم المجموعة في بيان إنها "ترفض معاملة دونالد ترامب لغزة كأنها ملك له يتصرف فيه كما يحلو له".كان ترامب أثار تنديدًا واسع النطاق في كل أنحاء العالم باقتراحه تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن المجاورتين، لتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".وقالت شرطة إسكتلندا التي أُبلغت في الساعة 4,40 صباح السبت (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش)، إنها تواصل تحقيقاتها ودعت أي شخص لديه معلومات الى الاتصال بها.وقال متحدث باسم مجموعة ترامب في تيرنبيري: "إنه عمل صبياني وإجرامي".وأكد المتحدث أن "تيرنبيري يعد كنزًا وطنيًا وسيظل الرمز الأول للفخامة والتميّز في عالم الغولف".