شكرا لقرائتكم خبر عن العدوى تواصل الانتشار.. 24 ألف إصابة بجدري القرود في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

حالة طوارئ صحية

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أعداد الإصابات بمرض جدري القرود بالقارة الأفريقية إلى 24272 إصابة منذ بداية عام 2025م.وأكد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض -الذي يتخذ من العاصمة الإثيوبية مقرًا له- خلال مؤتمر صحفي، أنه من بين مجموع الإصابات جرى تسجيل 6024 حالة مؤكدة، ونحو 260 حالة وفاة.وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، سُجلت 2610 حالات جديدة، من بينها 664 حالة مؤكدة، و45 حالة وفاة.يُذكر أن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية، أعلنا خلال شهر أغسطس الماضي، أن تفشي مرض جدري القرود في أفريقيا يمثل حالة طوارئ صحية عامة.وأُطلقت خطة استجابة قارية مشتركة مع منظمة الصحة العالمية، بميزانية تقدر بحوالي 600 مليون دولار لمدة ستة أشهر.