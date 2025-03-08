طلاب يشاركون فى تعبئة كراتين مبادرة "بالخير جايين" للتحالف الوطنى

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تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار مبادرة "بالخير جايين" التي أطلقتها مؤسسة صناع الخير للتنمية، شارك مجموعة من طلاب أكاديمية أخبار اليوم في تعبئة كراتين المواد الغذائية خلال شهر رمضان، وتهدف المبادرة إلى دعم أكثر من 200 ألف أسرة أولى بالرعاية.



من جانبه، رحب هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، بمشاركة الطلاب في هذه المبادرة، مؤكدًا أن المؤسسة تسعى دائمًا إلى تعزيز التعاون مع الجامعات لتشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في الأنشطة التطوعية، تماشيًا مع أهداف التحالف الوطني.



وأضاف أ.هاني عبدالفتاح أن فرق العمل في صناع الخير بدأت بالفعل توزيع المساعدات في عدد من المحافظات، مشيرًا إلى أن أنشطة المؤسسة خلال رمضان تشمل أيضًا توزيع الوجبات الساخنة، تنظيم موائد رمضانية، وتنفيذ مبادرات طبية تهدف إلى علاج المرضى من مختلف الحالات.



طلاب يشاركون في تعبئة كراتين مبادرة بالخير جايين (1)



طلاب يشاركون في تعبئة كراتين مبادرة بالخير جايين (2)