شكرا لقرائتكم خبر عن نعمه بطلة ملهمة من بطلات حمله "سكر البيوت" فى مبادرة حياة كريمة ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشرت مؤسسه حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قصة نعمة فتحى إحدى بطلات مبادرة سكر البيوت والذى بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في المجتمع ،حيث تعانى نعمه من أعاقة حركية ،منذ الولادة و كانت لاعبة رفع أثقال حائزة على عدد من بطولات الجمهورية .

وقالت نعمة أنها قامت بالتواصل مع مؤسسة حياة كريمة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى ،وبرنامج سكر البيوت و قامت بحضور المبادرة في الدفعة الثالثة بشقيها النظرى و العملى وتعلمت مهارة صناعة الحلويات.

كما قامت مؤسسة حياة كريمة بمساعدتها بأهدائها "تروسيكل" لمشاعدتها في مشروعها و وتحويلها إلى رائدة أعمال ناجحة ، بمشروع خاص بها

ويهدف المشروع إلى تعزيز مهارات المرأة في صناعة الحلويات وتحويلها إلى رائدات أعمال ناجحات ،وتستهدف حملة سكر البيوت تمكين السيدات المعيلات اقتصاديا، وذلك عن طريق تدريب السيدات على صناعة الحلويات.

و تختص المشروع الذى يواصل دفعته الرابعه الان بتدريب السيدات على تصنيع حلويات وكحك العيد ويشمل التدريب ايضا بتعريف سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية والغش التجاري والتعريف بأساسيات التسويق الإلكتروني.

تعتبر هذه المبادرة جزءًا من جهود مؤسسة "حياة كريمة" لتمكين المرأة اقتصاديًا وتحسين أوضاعها الاجتماعية، يُرحب بجميع النساء الراغبات فى الانضمام إلى الدفعات القادمة من مشروع "سكر البيوت" للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة.