شكرا لقرائتكم خبر عن جبهة الاصلاح الديمقراطي تختار البرعى كأول أسماء هيئتها الإستشارية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جبهة الإصلاح الديمقراطي "حَرَاك" أول أسماء هيئتها الإستشارية، وهو الدكتور أحمد البرعى الوزير السابق لوزارة القوى العاملة والهجرة (2011) ، الوزير السابق لوزارة التضامن الاجتماعى (2013 ).

ويشغل الدكتور البرعى حالياً منصب أستاذ قانون ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ومحامي لدى محكمة النقض المصرية منذ عام 1983 .

ومنذ عام 1995 ، يعمل الدكتور البرعي عضوا في لجنة الخبراء القانونيين التابعة لمنظمة العمل العربية، ومنذ عام 1999، عضوا في لجنة الخبراء والمستشارين التابعة لمنظمة العمل الدولية.