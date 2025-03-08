شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني تقدم أكثر من 500 وجبة إفطار بمنطقة الحسين والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار جهودها المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، نظمت المؤسسة الصديقية، مائدة إفطار جماعية يومية في منطقة سيدنا الحسين.

تم توزيع أكثر من 500 وجبة إفطار، شملت تقديم وجبات لكبار السن في المنازل إلى جانب تقديم الوجبات في المائدة، تأتي هذه المبادرة تحت شعار "الناس للناس"، حيث تسعى المؤسسة إلى تقديم الدعم الغذائي للأسر في رمضان.

وتؤكد المؤسسة الصديقية على استمرار جهودها في تقديم المساعدة والتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم.



500 وجبة إفطار في مائدة منطقة الحسين (2)



500 وجبة إفطار في مائدة منطقة الحسين (3)



500 وجبة إفطار في مائدة منطقة الحسين (4)