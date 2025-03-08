شكرا لقرائتكم خبر عن الإقرار في برامج مقالب رمضان.. هل يعفى مقدم البرنامج من المسئولية؟.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الإقرار والتعهد في برامج المقالب في شهر رمضان.. هل يعفى مُقدم البرنامج من المسئولية حال إصابة الضيف؟"، استعرض خلاله مدى قانونية الإقرار والتعهد في برامج المقالب في شهر رمضان، خاصة وأنه في شهر رمضان الكريم تتعدد وتنتشر برامج المقالب، ونجد خلال تقديم هذه النوعية من البرامج أخذ تعهد أو إقرار من الضيف بإعفاء مُقدم البرنامج من المسئولية، نظرا لخطورة المشاهد والتصوير، فهل يُعد هذا الإجراء قانونى؟

وفى الحقيقة ماهية الإقرار هو أعتراف الشخص بوجود واقعة أو حق لأخر في ذمته أو نفيه ونصت المادة 104 من قانون الاثبات علي أن: "الإقرار حجة قاطعة علي المقر"، وفي ذلك أستقرت أحكام محكمتنا العليا علي أن الاقرار شرط صحته أن يفيد بثبوت الحق المقر علي سبيل الجزم واليقين، ويجب أن يكون الاقرار أو التعهد صادر من المقر بارادة حرة دون أجبار أو أكراه أو دفع من لاحد لاثبات هذا الاقرار والتدخل في إرادة المقر يهدم هذا الإقرار، وبالتالي فان الاقرار الذي يأخذ تحت الاكراه أو التهديد لا يعول عليه ولا يثبت واقعة و ينفيها.

وإليكم التفاصيل الكاملة:

المقالب الرمضانية V.S القانون .. الإقرار والتعهد في برامج المقالب في شهر رمضان.. هل يعفى مُقدم البرنامج من المسئولية حال إصابة الضيف؟.. لابد أن يكون نابعاً وصادراً بإرادة حرة دون إي مؤثرات..وخبير يوضح مدي حجيته

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