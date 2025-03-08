شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة أبو العينين تواصل جهودها الخيرية في رمضان تحت مظلة التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تواصل مؤسسة أبو العينين مبادراتها الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عنهم، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة التنموية، التي تشمل:

المائدة المتنقلة:

تستمر المؤسسة في تشغيل المائدة المتنقلة طوال شهر رمضان، حيث تنتقل يوميًا إلى مواقع مختلفة، بجانب المائدة الأساسية بشارع البحر الأعظم بالجيزة، لضمان وصول وجبات الإفطار الساخنة إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.



توزيع كراتين المواد الغذائية:



ضمن جهودها لدعم الأسر المستحقة، تقوم المؤسسة بتوزيع كراتين المواد الغذائية في مختلف مراكز وقرى محافظة الجيزة، ليستفيد منها 15,000 أسرة، وذلك بهدف توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية خلال الشهر الفضيل.



تقديم وجبات ساخنة لمرضى الفشل الكلوي:



تولي المؤسسة اهتمامًا خاصًا برعاية المرضى، حيث يتم توزيع وجبات ساخنة يومية على 450 مريضًا بالفشل الكلوي في محافظة الجيزة، لضمان حصولهم على تغذية مناسبة تساهم في تحسين صحتهم خلال الشهر المبارك.



وتؤكد مؤسسة أبو العينين استمرار جهودها في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، انطلاقًا من دورها المجتمعي، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إيمانًا بأهمية التكافل الاجتماعي وتعزيز قيم العطاء في شهر الخير.



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