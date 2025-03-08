شكرا لقرائتكم خبر عن "نبيل الكاتب" عضو التحالف الوطني تستمر في حملة توزيع الوجبات غذائية بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع حملة لتوزيع وجبات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة البحيرة ،فى إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وشملت الحملة توزيع الوجبات الجاهزة على أفراد الأسر في مناطق مختلفة، وذلك بالتنسيق مع متطوعين المؤسسة.



تم توزيع الوجبات بطرق أبواب المنازل وكذلك في مقر المؤسسة، لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من الأسر، وتستهدف الحملة العاملين في القطاعات الحكومية مثل عمال المصالح الحكومية، والعمال المؤقتين، وعمال السرك، بالإضافة إلى سكان مناطق مثل مسجد السيدة غنيمة بالبشبشي، وشارع المحطة في منطقة الرحبايا.



تأتي هذه المبادرة في إطار سعي مؤسسات التحالف الوطني المستمر لتعزيز الدعم الغذائي للفئات الأولى بالرعاية، تماشياً مع أهداف التحالف في تعزيز العمل الأهلي التنموي لدعم المجتمع.

توزيع مساعدات



التحالف الوطنى فى البحيرة