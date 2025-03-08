شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المحامين ونقباء الفرعيات يطالبون بالتصدي لمحاولات إنشاء نقابة القانونيين والان مع تفاصيل الخبر

طالب أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء الفرعيات، خلال الاجتماع الذي ترأسه النقيب العام عبد الحليم علام، اليوم السبت بضرورة التصدي للدعوات المشبوهة لإنشاء ما يسمى بـ"نقابة القانونيين".

وفي كلمته، شدد عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، على أن الحديث عن إنشاء نقابة القانونيين يمثل خطرا حقيقيا وبداية النهاية لنقابة المحامين، مؤكدًا: "لن نسمح بتمرير هذه المؤامرة التي تستهدف إنشاء كيان موازٍ، خاصة وأنها ليست مجرد اجتهاد شخصي لطارحها، بل هي محاولة مكشوفة لضرب المهنة والنقابة، والتلاعب بمصير المحامين ومستقبلهم المهني".

كما أكد المشاركون ضرورة المحاسبة النقابية لكل من يروج لهذه الفكرة أو يشارك في التمهيد لها، نظرًا لما تشكله هذه المحاولات من تهديد مباشر لمهنة المحاماة، ومساس بحقوق المحامين، وكذا طالبوا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لذلك.