شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي للمرأة.. جهود مستمرة من الدولة لدعم المرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الدولة المصرية تعزيز جهودها لدعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات، تجسيدًا لرؤية القيادة السياسية في تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في المجتمع. وفي اليوم العالمي للمرأة، تم تسليط الضوء على العديد من المبادرات التي تساهم في تحسين وضع المرأة في مصر، سواء على الصعيد الاجتماعي، الاقتصادي أو السياسي.

تتعدد الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية للمرأة، بالإضافة إلى زيادة مشاركتها في الحياة السياسية وصنع القرار.

كما تتبنى الدولة عددًا من السياسات والمبادرات التي تهدف إلى دعم المرأة المعيلة، ومكافحة العنف ضد المرأة، وتعزيز حقوقها في جميع القطاعات.

ويأتي اليوم العالمي للمرأة ليكون مناسبة للاحتفاء بإنجازات المرأة المصرية وتكريمها على دورها الكبير في جميع مجالات الحياة.



