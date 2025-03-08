تفطير الصائمين في مقدونيا الشمالية

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في البوسنة والهرسك، برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446، في مقر الاتحاد الإسلامي في مقدونيا الشمالية، حيث سيتم توزيع 5 أطنان من التمور، يستفيد منها 20000 مستفيد، وبرنامج التفطير الذي يستفيد منه قرابة 6000 مسلم ومسلمة طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وألقى نائب السفير أحمد الحربي كلمة أكد فيها أن تنفيذ هذه البرامج يعكس حرص قيادة المملكة على تلمس حاجات المسلمين في هذا الشهر الكريم، ويشكل امتدادًا للعطاء المتواصل الذي تقدمه المملكة للأشقاء المسلمين.