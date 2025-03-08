جوناثان فريدلاند: حتى زعماء المافيا أكثر شرفاً يا ترامب!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: إنه النمط الذي لا مفر منه الآن، مع فارق واحد فقط، وهو أن زعماء الجريمة المنظمة يظهرون أحيانًا المزيد من الشرف، إننا نتعامل مع دونالد كورليوني، الرئيس الأميركي الذي يتصرف مثل زعيم المافيا، ولكن من دون مبادئ.

بطبيعة الحال، يتردد المرء في إجراء هذه المقارنة، وخاصة لأن دونالد ترامب يحب ذلك، ولأن العراب يمثل نموذجا للقوة والجاذبية الذكورية في حين أن ترمب ضعيف، ويقدم الهدايا باستمرار لأعداء أميركا دون الحصول على أي شيء في المقابل.

ولكن عندما يتغير العالم بهذه السرعة ــ عندما تتحول أمة كانت صديقة لأكثر من قرن من الزمان إلى عدو في غضون أسابيع ــ فمن المفيد أن يكون لدينا مرشد. لقد أوضح زميلي لوك هاردينج طبيعة روسيا فلاديمير بوتن عندما أطلق عليها اسم دولة المافيا . والآن نحن بحاجة إلى لصق نفس التسمية بالولايات المتحدة في ظل أشد معجبي بوتن إخلاصا.

ولنتأمل هنا الطريقة التي يتصرف بها البيت الأبيض في عهد ترامب، حيث يصدر تهديدات وتهديدات تبدو أفضل في اللغة الصقلية الأصلية. ففي هذا الأسبوع، قال الرئيس إن الاتفاق الذي ينهي حرب روسيا على أوكرانيا "يمكن أن يتم بسرعة كبيرة"، ولكن "إذا كان هناك من لا يريد إبرام صفقة، فأعتقد أن هذا الشخص لن يبقى على قيد الحياة لفترة طويلة".

ولم تكن في حاجة إلى مترجم لتعرف أن الشخص الذي كان في ذهنه هو فلاديمير زيلينسكي.

في يوم الخميس، كان ترامب واثقا من أن الأوكرانيين سوف ينفذون أوامره قريبا "لأنني لا أعتقد أن لديهم خيارا". وكأنه قدم لهم عرضا لا يمكنهم رفضه. وهو ما كان عليه بالطبع.

فمن خلال إنهاء إمدادات المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية الأميركية، كما فعل هذا الأسبوع، كان قد وضع مسدسا روسيا على معبد أوكرانيا، ولم يتقلص تأثيره تقريبا بإعلان ترامب أنه "يفكر بجدية" في فرض عقوبات مصرفية ورسوم جمركية على موسكو، وهي الخطوة التي بدت وكأنها رجل يتظاهر بالصرامة على الجانبين، ولكن لا ينبغي أن تخدع أحدا.

ويتوقع ترامب أن يتنازل زيلينسكي عن جزء ضخم من معادن أوكرانيا، بنفس الطريقة التي تنازل بها منافسو كورليوني عن سبل عيشهم لإنقاذ حياتهم.

هذه هي طريقة أميركا الآن

هذه هي الطريقة التي تعمل بها الولايات المتحدة الآن في العالم. فخلال خطابه السنوي أمام الكونجرس يوم الثلاثاء، كرر ترامب تهديده بالاستيلاء على غرينلاند : "بطريقة أو بأخرى، سنحصل عليها".

وهذا يذكرنا بتحذيراته السابقة لكوبنهاغن بإعطائه ما يريد أو مواجهة العواقب : "ربما يتعين أن تحدث أشياء فيما يتعلق بالدنمرك فيما يتعلق بالرسوم الجمركية". مكان لطيف وصلت إليه؛ سيكون من العار أن يحدث له شيء.

إنها نفس عملية الابتزاز التي يمارسها ترامب على جارة الولايات المتحدة الشمالية. فقد أوضح رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستن ترودو هذا الأمر هذا الأسبوع ، متهماً ترامب بمحاولة هندسة "انهيار كامل للاقتصاد الكندي لأن هذا من شأنه أن يسهل ضمنا الاستيلاء عليها".

مضيفاً: "لن نكون أبداً الولاية رقم 51". إنها تقنية مألوفة في الزوايا المظلمة لصناعة البناء في نيوجيرسي: سلسلة من الحرائق المؤسفة التي لا تتوقف إلا عندما يستسلم منافس عنيد.

إن كلاً من الجوهر والأسلوب يمثلان مافيا خالصة. لاحظ الهوس بالاحترام، والذي تجلى في المواجهة التي جرت الأسبوع الماضي في المكتب البيضاوي مع زيلينسكي. فقد اتهم جيه دي فانس وترامب الزعيم الأوكراني ثلاث مرات بإظهار عدم الاحترام، فبدا الأمر وكأنهما لا يشبهان زعماء العالم، بل يبدوان وكأنهما تومي ديفيتو ، الشخصية الحساسة التي جسدها جو بيشي.

ولنلاحظ أيضا إذلال المرؤوسين. ففي خطابه أمام الكونجرس، قدم الرئيس وزير الخارجية ماركو روبيو باعتباره الرجل المكلف باستعادة قناة بنما. وقال ترامب ضاحكا: "حظا سعيدا ماركو. الآن نعرف من نلومه إذا حدث أي خطأ". ثم أطلق بقية المرؤوسين ضحكات قلقة، بعد أن شعروا بالارتياح لفترة وجيزة لأنهم لم يكونوا هم المخطئين.

لا أحد يمكنه مواكبة طريقة ترامب

من الصعب على المساعدين والمعارضين على حد سواء مواكبة هذا التطور لأن السلطة تُمارس بشكل تعسفي وغير متسق. تُفرض الرسوم الجمركية ثم تُعلق. والواقع أن أحد الأسباب التي تجعل الضرائب على الواردات جذابة للغاية بالنسبة لترامب هو أنه يمكن فرضها على الفور وبموجب مرسوم رئاسي.

ويمتد هذا إلى الإعفاءات التي يمكن لترامب أن يقدمها للصناعات الأميركية المفضلة. وكما لاحظ كريس هايز من قناة إم. إس. إن. بي. سي : "من الواضح جدا أن هذا سيكون بمثابة عملية ابتزاز للحماية، حيث يمكن لترامب بضربة قلم أن يدمر أو ينقذ عملك اعتمادا على مدى التزامك".

ولكن لماذا لا تقتصر تكتيكات كوزا نوسترا على الشؤون الخارجية؟ بطبيعة الحال، لا تقتصر تكتيكات ترامب على الشؤون الخارجية.

ففي هذا الأسبوع، ذكرت وكالة رويترز أن العديد من القضاة الفيدراليين في منطقة واشنطن العاصمة تلقوا بيتزا أرسلت إلى منازلهم من دون الكشف عن هوياتهم، وهي لفتة فسرتها الشرطة على أنها "شكل من أشكال الترهيب المقصود منه نقل أن عنوان الهدف معروف".

والآن، بعد أن اهتزت بالفعل بسبب وابل من المنشورات من إيلون ماسك الذي يندد بالقضاة الذين وقفوا في طريق هدمه المستمر لأجزاء كبيرة من الحكومة الفيدرالية باعتبارهم "فاسدين" و"أشرار"، أصبحت السلطة القضائية الآن خائفة على سلامتها. وقال جون جونز، الذي تقاعد من منصبه في عام 2021: "لم أر قط قضاة قلقين كما هم الآن".

سواء كان ذلك بتقليص نفوذ القضاة ــ "شكرا مرة أخرى، لن أنسى"، هكذا قال ترامب لجون روبرتس ، رئيس المحكمة العليا، وهو يصفعه على ظهره هذا الأسبوع ــ أو التحرك للسيطرة على الصحافة ، فإن كل هذا مأخوذ مباشرة من كتاب كورليوني.

قلقون من ترامب على سلامتنا الجسدية

وكان التأثير سريعا بشكل ملحوظ، مع صمت غريب خيم على الساحة العامة في أميركا. ويقول أحد أعضاء الكونجرس الديمقراطيين إن زملاءه الجمهوريين أخبروه أنهم لن ينتقدوا ترامب لأنهم قلقون على سلامتهم الجسدية وسلامة أسرهم.

ولكن الأمر لا يقتصر على السياسيين. فوفقا لصحيفة نيويورك تايمز ، فإن "رؤساء الجامعات الذين يخشون اختفاء ملايين الدولارات من التمويل الفيدرالي يحجمون عن إبداء آرائهم.

كما يلتزم الرؤساء التنفيذيون الصمت إزاء الرسوم الجمركية التي قد تضر بأعمالهم" ، والتي استشهدت مرة أخرى بالقلق المتزايد بين المنتقدين المحتملين من أن تؤدي الهجمات عبر الإنترنت من ماسك وترامب إلى اعتداءات عنيفة على أنفسهم أو أحبائهم.

كل هذا يحمي ترامب، ويشجعه على تقليد الفساد وقسوة قلب زعيم المافيا. انظر كيف يتقاضى الآن بشكل صارخ من الأفراد لتناول العشاء معه في مار إيه لاغو: 5 ملايين دولار لتناول الطعام بشكل فردي، ومليون دولار للانضمام إلى مجموعة.

في حال لم تتلق الرسالة، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة لن تطبق بعد الآن قانون ممارسات الفساد الأجنبية، الذي يحظر على الأميركيين رشوة المسؤولين الأجانب، بينما حل المدعي العام جميع فرق العمل المرتبطة بالكليبتوقراطية في وزارة العدل.

أما بالنسبة للقسوة، فلاحظ فرحة ماسك بوضع وكالة التنمية الدولية الأميركية "في مفرمة الخشب"، وبالتالي ضمان وصول الموت إلى المرضى والجوعى الذين اعتمدوا على الأدوية والأغذية الأميركية.

آل كورليوني أفضل من هؤلاء

على الأقل كان آل كورليوني يسترشدون بقواعد شرفهم المزعومة. كانوا يعتقدون أن أي عمل من أعمال الخدمة يجب أن يُذكَر، وفي الوقت المناسب، يجب أن يُبادل بالمثل.

لكن ترامب ذهب إلى المحكمة بدلاً من دفع الأموال للموردين مقابل العمل الذي تم إنجازه بالفعل للحكومة الأميركية ولا يتذكر أولئك الذين تدين لهم الولايات المتحدة بدين أعظم بكثير . وإلا فكيف يمكن لنائبه أن ينسى بسهولة الدماء التي أريقت من قبل حلفاء أميركا، بما في ذلك المملكة المتحدة، عندما رفض عرض "20 ألف جندي من بلد عشوائي لم يخض حربًا منذ 30 أو 40 عامًا"؟

إن هؤلاء الناس حقيرون

إن هؤلاء الناس حقيرون، ويفتقرون حتى إلى أخلاقيات البلطجية ــ والآن يحكمون البلاد التي اعتبرناها أقرب صديق لنا منذ العصر الإدواردي. ونظراً لكل هذا، فمن الطبيعي أن تفكر السياسة البريطانية في اتجاه جديد جذري، سواء كان ذلك يعني إعادة برمجة الاقتصاد لإعادة التسلح أو التقارب مع الاتحاد الأوروبي، نظراً لاختفاء عالم التصويت على الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، ولأن الابتعاد عن أقرب جيراننا لم يعد الآن غبياً فحسب، بل وخطيراً أيضاً.

فعندما تتحول أقوى دولة على هذا الكوكب إلى دولة مافيا، فإنه يتوجب عليك أن تفعل كل ما يلزم.

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أعدت "الخليج 365" هذا المقال نفلاً عن مقال للكاتب البريطاني جوناثان فريدلاند والمنشور في صحيفة "الغارديان" البريطانية

https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/mar/07/donald-trump-america-mafia-state