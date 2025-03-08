شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الرئيس السيسي يحرص دائما على طمأنة الشعب المصري والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، إن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الأكاديمية العسكرية المصرية وكلمته جاءت فى توقيت مهم، فهو كعادته حريص على تقديم كل التفاصيل ويطمئن الشعب المصرى والمنطقة على قدرة مصر وحرصها على الاستقرار ودعمه فى المنطقة والقضية الفلسطينية.

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، خلال مداخلة على إكسترا لايف، أن الرئيس السيسى أكد على طلاب الأكاديمية أنه يتابع تطورات الأكاديمية وقدرات الجيش المصرى بشكل مستمر، واضطلاعهم على التحديات التى تشهدها المنطقة.

ولفت الكاتب الصحفى أكرم القصاص إلى أن الرئيس السيسى يشير إلى نقطة مهمة وهى حرص مصر على السلام القائم على العدل والقوة، باعتبار أن القوات المسلحة المصرية دائما جاهزة ومتطورة ومتقدمة، وهى أقوى جيوش المنطقة يحمى ولا يهدد ولا يعتدى.