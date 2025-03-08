شكرا لقرائتكم خبر عن عضو صحة الشيوخ: كلمة الرئيس السيسى بالأكاديمية العسكرية حملت رسائل لتعزيز القيم الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام طلاب الأكاديمية العسكرية، والتي جسدت الدور الوطني الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية أمن واستقرار البلاد.

وأكد مهران، أن الرئيس السيسي وضع أمام الطلاب صورة شاملة للتحديات التي تواجه مصر على المستويين الداخلي والخارجي، مشددًا على أهمية التحلي بالانضباط والعمل الجاد للحفاظ على مسيرة التقدم والتنمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن كلمة الرئيس حملت رسائل قوية حول ضرورة تعزيز القيم الوطنية والانتماء للوطن، بالإضافة إلى التأكيد على دور الأكاديمية العسكرية في إعداد جيل من الضباط القادرين على مواجهة كافة التحديات بكفاءة واحترافية.

وتابع النائب علي مهران، أن هذه الكلمات تجسد حرص القيادة السياسية على تطوير منظومة التدريب العسكري والاهتمام بالشباب باعتبارهم عماد المستقبل وأساس النهضة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بما تضمنته الكلمة من توجيهات واضحة تتعلق بتعزيز جاهزية القوات المسلحة لمواجهة مختلف المخاطر، سواء المتعلقة بالإرهاب أو التحديات الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يحرص على التأكيد على دور الشباب في دعم التنمية المستدامة والمشاركة الفعالة في بناء الدولة الحديثة.

وأكد النائب علي مهران، أن كلمة الرئيس أمام طلاب الأكاديمية العسكرية هي رسالة لكل شباب مصر بضرورة العمل والاجتهاد لتحقيق الأهداف والطموحات التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يقف خلف قيادته الرشيدة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم.