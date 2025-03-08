شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى: تحقيق المساواة والعدالة وتمكين المرأة مسئولية مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

يوافق الثامن من مارس من كل عام اليوم العالمي للمرأة، وهو مناسبة تجدد فيها الأمم والشعوب التزامها الراسخ بضمان حقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وقد حددت الأمم المتحدة شعار احتفالية هذا العام "الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات".

وقالت الصفحة الرسمية لإدارة الحوار الوطنى، إن المرأة ليست نصف المجتمع فحسب، بل هي ركيزة أساسية في بنائه وتطوره، ومصدر العطاء والصمود والتفاني، وتؤدي أدوارًا جوهرية في جميع مجالات الحياة، بدءًا من الأسرة وصولًا إلى ميادين العمل والإبداع، مساهمةً في صناعة الحضارات ورسم معالم المستقبل.

وأضافت أن تحقيق المساواة والعدالة وتمكين المرأة في جميع المجالات مسئولية مشتركة تتطلب جهودًا مستمرة، بما يشمل حمايتها من كافة أشكال العنف والاستغلال، وضمان حصولها على حقوقها كاملة دون تمييز.

واختتم الحوار الوطنى: "كل عام وجميع النساء بخير، وكل عام وهن مصدر الإلهام والتقدم".