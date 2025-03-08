شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي للمرأة.. المؤتمر: مصر تُحقق قفزات تاريخية في تمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

قال القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، إن الدولة بذلت جهوداً كبيرة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها، حيث أصبحت مصر نموذجًا يُحتذى به في المنطقة والعالم في مجال دعم حقوق المرأة وتمكينها.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريحات صحفية له، أنه بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، فأن الدولة لم تدخر جهدًا في إطلاق المبادرات والاستراتيجيات التي تعزز مشاركة المرأة في جميع المجالات، بدءًا من المناصب القيادية العليا ووصولًا إلى القاعدة المجتمعية، مما أسفر عن تحقيق إنجازات غير مسبوقة.

وأشار إلى أن المرأة المصرية اليوم تقود وزارات، وتترأس مؤسسات، وتُشارك في صنع القرارات، وتُثبت يومًا بعد يوم أنها قادرة على تحمل المسؤولية وقيادة التغيير.

وأكد القبطان محمود جبر، أن الدولة تواصل دعمها للمرأة من خلال سياسات واضحة وبرامج طموحة تهدف إلى تعزيز دورها في بناء المجتمع، مشيرًا إلى أن تمكين المرأة ليس مجرد شعار، بل هو استراتيجية وطنية تتبناها الدولة بكل إصرار وإرادة.