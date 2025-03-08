شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المرأة بنقابة الصحفيين: تحية اعتزاز للزميلات الصحفيات وصمود الفلسطينيات والان مع تفاصيل الخبر

وجهت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومقرر لجنتي المرأة والنشاط، تحية احترام وتقدير واعتزاز لكل الزميلات الصحفيات بمناسبة العيد السنوى واليوم العالمي للمرأة .

وثمنت مقرر لجنة المرأة جهود الدولة المصرية في إرساء مبادئ العدالة في الحقوق والواجبات بين الجنسين، وتمكين المرأة بكل المجالات في ظل قيادة سياسية حكيمة تقدر قيمة ومكانة المرأة، وتضع مطالبها، وحقوقها على قائمة الأولويات والأهداف الوطنية.

وقالت "النجار" يأتي اليوم العالمي للمرأة هذا العام، والمرأة الفلسطينية تعانى ويلات العدوان الصهيوني الهمجي الغاشم، حيث كانت النساء والأطفال أكثر الفئات استهدافا في هجمات السابع من أكتوبر في قطاع غزة، والبالغ عددهن ۸۷۵۰ امرأة وفقًا لآخر إحصاء رسمى، فضلا عن اختفاء نحو ۱۸۰۰ من النساء في عداد المفقودين وہ آلاف أرملة، واعتقال ٢٦٠ أخرى في سجون الاحتلال

أضافت أن المرأة ستظل أيقونة القضية الفلسطينية، فهى الأم، التي أنجبت المناضلين والشهداء

وهي التي ربتهم على النضال من أجل الوطن، وفى القلب منها الصحفيات الفلسطينيات اللاتي يتعرضن لعمليات قتل ممنهجة في أكبر جريمة حرب ضد الصحافة، ومازلن يقد من نموذجا يحتذى به في القيام بواجبهن المهنى، وإصرارهن على نشر معاناة شعبهن الصامد تحت الاحتلال، والحصار بالكلمة والصورة.

وأشارت "النجار" إلى أن الصحفيات والصحفيين الفلسطينيين يتعرضون يوميًا لعمليات قتل ممنهجة في أكبر جريمة حرب ضد الصحافة، حيث بلغ عدد شهداء الصحافة الفلسطينية منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، وحتى الآن ۱۲۷ صحفيًا، منهم ١٦ شهيدات صحفيات.

فيما بعثت مقرر لجنة المرأة، تحية إجلال وإكبار إلى أرواح الشهداء الفلسطينيين، ولشهداء الصحافة ولأيقونة الصحافة الفلسطينية شرين أبو عقلة، مؤكدة أن التاريخ سيظل يذكرهم دائما في أهم صفحاته بحروف من نور لما قدموه فدانا لوطنهم .

وأكدت "النجار" أن المرأة الصحفية المصرية لعبت دورًا كبيرًا، ومؤثرا على مدار تاريخ النقابة الممتد طوال ٨٣ عاما، أثبتت خلاله كفاءتها وجدارتها، وأنها شريك أساسى وفاعل، برز هذا في محطات تاريخية نعتز بها جميعًا، ونسعد بذكرها دائما لتنير لنا الطريق في السنوات المقبلة .

وأشارت عضو المجلس، إلى أن تاريخ نقابة الصحفيين أبرز في أهم صفحاته محطات نضال المرأة الصحفية، حيث كانت أربع سيدات وهن نبوية موسى فاطمة نعمت ،راشد فاطمة اليوسف، منيرة عبد الحكيم، ضمن المائة المؤسسين للنقابة، وشاركن فى أول جمعية عمومية لها في عام ١٩٤١م.

وأوضحت "النجار" أن المرأة الصحفية استطاعت الوصول لعضوية المجلس بالانتخاب، وكسب ثقة زملائها الرجال قبل النساء، مشيرة إلى أن أول صحفية تفوز بعضوية مجلس نقابة الصحفيين أمينة السعيد في الدورة ١٤ ، عام ١٩٥٤م، واستمرت تسع دورات حتى عام ١٩٦٢م، وشغلت منصب وكيل النقابة ثلاث دورات متتالية، ثم غابت الصحفيات عن مجلس النقابة حتى عام ١٩٦٧م.

وأضافت في عام ١٩٧٤م، عاد مجددا تمثيل الصحفيات بالمجلس على مدى ثلاث دورات ٢٦ ۲۷ - ۲۸- بعضوة واحدة على التوالى، وهن نوال مدكور، أمينة شفيق، فاطمة سعيد، ثم ارتفع عدد النساء في المجلس إلى ثلاث عضوات بالدورة الواحدة على مدى دورتين متتالیتین ۲۹ و ۳۰ حتى عام ۱۹۷۷م، أمينة شفيق بهيرة مختار، فاطمة سعيد.

وأوضحت أنه في عام ۱۹۸۰م، انخفض العدد في الدورة ٣١ إلى عضوتين أمينة شفيق، فاطمة سعيد، التي شغلت منصب أمينة الصندوق، مضيفة أنه تراجع تمثيل الصحفيات في المجلس بعضوة واحدة هي أمينة شفيق على مدى ثلاث دورات ۳۲ - ٣٣ - ٣٤ ، حتى عام ١٩٨٥م، حيث فازت سناء البيسي في الدورة ٣٥ ، عام ۱۹۸۷م، وارتفع مجددًا عدد العضوات في المجلس إلى عضوتين أمينة شفيق، وسناء البيسى بالدورة ٣٦ ، عام ١٩٨٩م.

ولفتت عضو مجلس الصحفيين إلى فوز أمينة شفيق في الدورة ۳۷ ، عام ۱۹۹۱م، وشغلت منصب السكرتير العام، كذلك فازت عضوتان أمينة شفيق، وشويكار طويلة في الدورة ٣٨، عام ١٩٩٣م، ثم انخفض التمثيل إلى عضوة واحدة هي أمينة شفيق في الدورتين ٣٩ و ٤٠ ، حتى عام ١٩٩٧م، أما خلال أربع دورات في الفترة من ۱۹۹۹م حتى ۲۰۰۵م، غابت الصحفيات عن المجلس، ثم فازت عبير السعدى فى الدورات ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٤٨ ، من ۲۰۰۷ م حتى ۲۰۱۳م، وفى الدورة ٤٨، انضمت لها حنان فکری، واستمرت حتى الدورة ٤٩ ، وفى الدورتين ۵۰ ۵۱ المجلس دون نساء إلى أن فازت عضوة المجلس الحالية في الدورة ٥٢ عام ٢٠٢١م.



وفى أكتوبر عام ۲۰۲۲م، أسفرت انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية عن فوز الزميلتين هدى الساعاتي، وشرين العقاد بعضوية مجلس النقابة لينضما إلى الزميلة بسمة الشحات ليصبح عدد الصحفيات في مجلس النقابة الفرعية 3 عضوات وهو مؤشر جيد، وثقة غالية من الجمعية العمومية والزملاء الصحفيين على قدرة المرأة على الصمود أمام كل الصعاب، والتحديات التي تواجه العمل النقابي بفكر واع مستنير

والجدير بالذكر أن الزميلة الراحلة هويدا فتحى نائب رئيس تحرير "الأخبار" كانت أول صحفية تتقلد منصب رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية بالانتخاب في تاريخ النقابة، فضلا عن تميزها في عملها، حيث نالت العديد من الجوائز خلال مشوارها الصحفى منها جائزة التفوق الصحفى من نقابة الصحفيين فرع التغطية الإخبارية عام ٢٠٠٣م، عن حملة تسريب اللحوم الفاسدة، وجائزة التفوق الصحفى فرع التحقيق الصحفى عام ٢٠٠٦ م عن حملة نظرة إلى مرضی فیروس سی و حصلت على جائزة صحافة المرأة من المنظمة العربية لحقوق المرأة بالمغرب عام ٢٠١٠م، عن مجموعة من القصص الإنسانية من محاكم الأسرة نشرت في "أخبار اليوم.

ومؤخرًا أسفرت انتخابات اللجان النقابية لنقابة الصحفيين بالمحافظات عن فوز ٤ زميلات بالانتخاب وهن: الزميلة روح الفؤاد "جريدة الجمهورية" رئيسًا للجنة النقابية بمحافظة الشرقية، والزميلة علا الحيني "روزا اليوسف" عضو اللجنة النقابية بالمنيا، والزميلة نيفين مصطفى "الأهرام" عضو اللجنة النقابية بسوهاج، والزميلة إسراء قنديل "الأهرام" عضو اللجنة النقابية بالمنوفية.

وأخيرًا اختتمت مقرر لجنة المرأة متمنية كل النجاح والتوفيق للزميلات الصحفيات في كل مكان وفي كل المهام الموكلة إليهن.