ترامب : أجرينا مناقشات مع حماس ونساعد إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الخميس 6 مارس 2025 ، عن إجراء بلاده مناقشات مع حركة حماس في وقت لا تزال تتنصل إسرائيل من بدء تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار في غزة .

وقال ترامب في تصريح رسمي له "أجرينا مناقشات مع حماس ونساعد إسرائيل".

وبحسب محللين، فإن المباحثات المباشرة التي أجرتها الولايات المتحدة مع حماس تؤشر إلى الصعوبات التي تواجهها المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة في القطاع.

واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية الخميس، أن الخطة المصرية بشأن غزة "لا تلبي تطلعات" الرئيس دونالد ترامب الذي أشاد موفده الخاص في وقت سابق بجهود مصر، لكنه شدد على أن تفاصيل المشروع تدرس راهنا.

وأوضحت الناطقة باسم الوزارة الأميركية لصحافيين ردا على سؤال بشأن الخطة، أنها "لا تلبي التطلعات".

المصدر : وكالات