محدث: ويتكوف: نحتاج إلى مزيد من النقاش بشأن الخطة المصرية لغزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أشاد مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الخميس 6 مارس 2025 ، بمصر لعرضها خطة جديدة بشأن غزة من دون أن يؤيد التفاصيل الواردة في هذا المقترح لمشروع الأول بسيطرة أميركية على القطاع وتهجير الفلسطينيين.

وذكر "نحتاج إلى مزيد من النقاش بشأنها لكنها تشكل خطوة حسن نية أولى من جانب المصريين".

وقال إن ترامب نجح حاليا في "تشجيع أشخاص آخرين في الشرق الأوسط على تقديم مقترحات نشطة يمكننا أن ننظر فيها".

واعتبر ويتكوف أن التهديد قد يكون بمثابة مقدمة لعمل مشترك ضد حماس ، وقال "أعتقد أنه سيكون هناك تحركا ما، وقد يتم بالتعاون مع الإسرائيليين".

وأضاف "الأمر غير واضح الآن، ولكنني أعتقد أن حماس لديها الفرصة للتصرف بشكل عقلاني والقيام بما هو صحيح، ثم الانسحاب. هم لن يكونوا جزءا من الحكم هناك".

المصدر : وكالات