شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 2000 شخص.. ألمانيا تعثر على 4 قنابل من الحرب العالمية والان نبدء بالتفاصيل

مخلفات الحرب العالمية الثانية

تفجير قنابل الحرب العالمية الثانية

الدمام - شريف احمد - يغادر حوالي 2000 شخص مساكنهم في مدينة بريمن شمالي ألمانيا لفترة مؤقتة غدا الأحد، بسبب وجود عدة قنابل من مخلفات الحرب العالمية الثانية.وأشارت تصريحات الشرطة بثبوت صحة الشكوك بشأن وجود أربع قنابل غير منفجرة، إذ تبين أنها قنابل جوية تزن كل واحدة 500 كيلوجرام وأنها تعود إلى الحرب العالمية الثانية.وأضافت الشرطة أنه نظرا لتعذر إبطال مفعول هذه القنابل، فإنه ستفجر تحت السيطرة غدا.ومن المقرر أن يغادر السكان المقيمون ضمن نطاق 1000 متر من موقع العثور على القنابل، منازلهم وشققهم لإجراء عمليات التفجير.وستبدأ عملية الإجلاء في الساعة 00:8 صباحًا، وستشمل حوالي 2000 شخص.كما سيعد مأوى طارئ في مدرسة قريبة، بينما من المتوقع أن يتم التفجير في الساعة 00:13 أو 00:14 ظهرا.وعُثر على القنابل خلال عمليات مسح في موقع مستودع الوقود السابق في منطقة فاراجه شمال المدينة.وأُعلن عن هذا الاكتشاف لأول مرة يوم الاثنين الماضي، بينما تخلص فريق متخصص من الذخائر اليوم بفحص القنابل استعدادًا للتفجير.