ماذا وراء تعرض السائحات الإسرائيليات للاغتصاب الجماعي في الهند؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دلهي: للمرة الثانية خلال سنوات قليلة، تعرضت سائحة إسرائيلية تبلغ من العمر 27 عامًا للاغتصاب الجماعي، ومقتل رجل من أوديشا كان جزءًا من المجموعة، بالقرب من بحيرة سنابور في هامبي جنوب الهند.

الحادثة وقعت بينما كان خمسة أشخاص - امرأتان وثلاثة رجال - يراقبون النجوم في المنطقة السياحية في هامبي، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. وقال مدير شرطة كوبال رام ل. أراسيدي، إن "المجموعة ضمت سائحًا إسرائيليًا، ومديرًا للإقامة السياحية هنديًا يبلغ من العمر 29 عامًا، وسائحًا أمريكيًا ورجلين هنديين".

وبحسب الشكوى، اقتربت مجموعة من المهاجمين على متن دراجات نارية في البداية من السائحين وطلبوا مقابل مالي لتعبئة البنزين، وتحديداً طلبوا مبلغ 100 روبية (حوالي يورو واحد).

وأمام رفض الضحايا، لجأ المهاجمون إلى العنف. وقالت الشرطة إن "المرأة (مديرة السكن) ذكرت في شكواها أنه بالإضافة إلى الضرب تعرضت الإمرأتان للاعتداء الجنسي من قبل المتهم".

قام المهاجمون بدفع الرجلين إلى قناة قبل الاعتداء على الإمرأتين جنسياً. تمكن اثنان من السائحين - دانيال، أمريكي، وبانكاج، من ماهاراشترا - من الفرار، وتم العثور على الشخص الثالث، بيباش من أوديشا، ميتًا بعد الهجوم. تم فتح تحقيق في تهم الابتزاز والسرقة والاغتصاب الجماعي ومحاولة القتل.

وقال المفتش أراسيدي إنه تم تشكيل ستة فرق خاصة لتعقب الجناة. وأضاف أنه "تم اتخاذ إجراءات فورية بعد شكوى النساء، والتحقيق جار على قدم وساق". ويتلقى الضحايا حاليا العلاج في مستشفى حكومي.

الاغتصاب أمر معتاد

وتعد هذه الحادثة جزءا من سلسلة من الهجمات الأخيرة على السياح الأجانب في الهند، وخاصة حوادث الاغتصاب، فالأمر لا يتعلق بالسائحات الإسرائيليات فحسب، وفي الشهر الماضي، تعرضت سائحة إسبانية للاغتصاب في ولاية جارخاند بشرق الهند، مما أثار الغضب والنقاش حول سلامة النساء في الهند.

وفي الآونة الأخيرة، حُكم على رجل يبلغ من العمر 31 عامًا بالسجن مدى الحياة بتهمة اغتصاب وقتل سائحة إيرلندية تبلغ من العمر 28 عامًا في جوا.

وفي 2016 تعرضت امرأة إسرائيلية في الخامسة والعشرين لاغتصاب جماعي داخل سيارة في الهند، حسب مصادر الشرطة الهندية. وقالت المصادر إن السائحة ظنت السيارة التي أوقفتها "عربة أجرة" فاستقلتها صبيحة يوم الأحد في بلدة "منالي" في إقليم "هيماتشال براديش".

وكان في العربة ستة رجال، وقالت المرأة إنهم اغتصبوها. وكانت المرأة تحاول اللحاق بمجموعة من أصدقائها في بلدة "كيلونغ"حين استقلت السيارة، حسب بيان الشرطة.

حركة سياحية إسرائيلية قوية صوب الهند

العلاقات الإسرائيلية الهندية تشهد انتعاشاً كبيراً، يرقى إلى وصف العلاقة بينها بالاستراتيجية، سواء عسكرياً أو على المستوى التجاري والاقتصادي، وكذلك سياحياً، فقد ذهب 3 ملايين إسرائيلي إلى الهند على سبيل السياحة في عام 2017، واستمر العدد في الصعود بصورة لافتة، وهو عدد كبير جداً قياساً بعدد سكان إسرائيل الذي لا يتجاوز 10 ملايين نسمة، مما يجعل الهند هي الوجهة السياحية العالمية الأولى للسائح الإسرائيلي.

