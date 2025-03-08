شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يعزز من مشاركاته المجتمعية خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة.

وركز التحالف على تقديم الدعم للمناطق الأكثر احتياجًا، حيث نظم حملات توزيع المواد الغذائية والوجبات الرمضانية في مختلف المحافظات.

كما شمل دعم التحالف، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأهلية، فعاليات لإطعام الصائمين، وتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الفقيرة، وفي خطوة أخرى، تم تنظيم فعاليات تطوعية في عدة مدن لدعم الفئات التي تعمل في القطاعات الحيوية مثل عمال النظافة وسائقي سيارات الإسعاف، تقديرًا لجهودهم في خدمة المجتمع خلال الشهر الكريم.

هذه الأنشطة تأتي في سياق سعي التحالف الوطني لتعزيز قيم التعاون والتكافل المجتمعي، وضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من الفئات المستحقة في المجتمع.