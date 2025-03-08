شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: مصر تبذل جهودا كبيرة ومحورية لإنهاء الصراعات بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الزيارة التفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أشرف زاهر مدير الاكاديمية، مؤكدا أن الكلمة جاءت من القلب للقلب كعادته منذ توليه رئاسة مصر جاء بحب الشعب وخاطبهم بالحب واستمر معهم بالوضوح والصراحة.

وقال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي تحدث كثيرا عن حرص مصر على السلام، وأنه كان وما زال الخيار الأول لنا، ولذلك كانت جميع تدخلات مصر في القضية الفلسطينية تدعو وتدعم للسلام الشامل والعادل بحل الدولتين وإعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر بذلت ولا زالت تبذل جهودا كبيرة جهودا كبيرة تجاه الصراعات القائمة بالمنطقة، مؤكدا أن الحزب يجدد دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي ويثق به وفي جميع القرارات التي يتخذها من أجل مصر ومن أجل إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت في إدارة الشؤون الداخلية رغم التحديات والضغوط الخارجية التي كانت تحيط بالمنطقة، مشيدا بتصريحات الرئيس الخاصة بالاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية والاحتياجات الخاصة بالشهر الكريم.