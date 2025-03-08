شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يواصل جهوده فى رمضان لدعم الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

واصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده خلال شهر رمضان المبارك في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث نفذ العديد من المبادرات الإنسانية لتوزيع المواد الغذائية والوجبات الرمضانية، مستهدفا الفئات الأشد حاجة.

كما شاركت مؤسسات التحالف في تنظيم فعاليات لإطعام الصائمين، من خلال توزيع الوجبات على الأسر المستحقة، وعمال النظافة، وسائقي خدمات الإسعاف، وركزت جهود التحالف أيضًا على دعم الأسر الأولى بالرعاية في العديد من المحافظات.

تأتي هذه المبادرات تجسيدًا لروح التعاون والتكافل الاجتماعي خلال الشهر الكريم، حيث يواصل التحالف الوطني تقديم الدعم للمحتاجين في إطار تعزيز التضامن المجتمعي.