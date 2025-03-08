شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين ميشيل: المرأة المصرية حظيت بمكتسبات فريدة وأصبحت رائدة فى خطط التنمية والان مع تفاصيل الخبر

قالت نرمين ميشيل عضو الهيئة العليا بحزب الوعي ورئيسة لجنة التواصل المجتمعي وخدمات المواطنين المركزية، إن نسبة تمثيل المرأة في برلمان 2021 - 2026، هي الأعلى منذ عام 2000، بنسبة بلغت نحو 27%.

وأضافت ميشيل، في اليوم العالمي للمرأة أنه في الألفية الجديدة أصبحت المرأة المصرية تحمل العديد من المهام ولا يمكن التقليل من شأنها فقد حظيت المرأة المصرية مكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، حيث حرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، ما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة.

وأوضحت أن المرأة ليست نصف المجتمع فحسب، بل هي المجتمع بأكمله، وديمومة الحياة، إذ تميزت بدورها الكبير، العاملة والموظفة والشاعرة والعالمة والقاضية والطبيبة والمعلمة والمهندسة والفنانة والوزيرة، وممثلة عن الشعب وتتصدر المسؤولية لتكون نائبة في البرلمان.

وأشارت عضو الهية العليا لحزب الوعى، إلى أن للمرأة المصرية لها دور عظيم منذ أن شاركت في حكم مصر ووصلت لأعلى منصب في الدولة، ووضعت قوانين مصرية تنظم دور المرأة في الحياة العامة.

وأوضحت أنه خلال ثورة 1919 بدأت المرأة تشارك فى العمل السياسي بداية من خروجها في أول مظاهرة نسائية ضد الاحتلال البريطاني في 16 مارس 1919، إلى أن وصلت للجنة حزب الوفد المركزية للسيدات، وفي عام 1923، أنشأت هدى شعراوى الاتحاد النسائي المصري، وصدر قانون الانتخاب في نفس العام.

وتابعت: "يجب أن نشيد بمجهود المرأة المصرية عبر العصور بداية من ثورة 1919 إلى برلمان 2021 الذى أصبح به نسبة تمثيل المرأة 27%؜ بنحو 162 نائبة".