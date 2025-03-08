روسيا تعلن تحقيق إنجاز مهم في منطقة كورسك

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قواتها استعادت من القوات الأوكرانية قرى "فيكتوروفكا" و"نيكولايفكا" و"ستارايا سوروتشينا" في منطقة كورسك في غرب روسيا.

ويسعى الجيش الروسي إلى طرد القوات الأوكرانية من كورسك، منذ أغسطس الماضي، عندما نفذت توغلا مباغتا عبر الحدود واستولت على مساحة من الأراضي.

وقال مدون عسكري، على تطبيق "تلغرام" اليوم السبت، أن القوات الروسية بدأت هجوما على "سودجا"، وهي بلدة كبيرة تبعد حوالي 9.5 كيلومتر عن الحدود، وأن الوضع بالنسبة للقوات الأوكرانية في كورسك "يقترب من الحرج".